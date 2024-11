Il Riesame di Catanzaro si pronuncia intanto sui vibonesi Vincenzo Spasari e Claudio Isola

Un avvocato del foro di Catanzaro indagato, uno studio legale perquisito e nuovi filoni investigativi che si aprono dall’esame della documentazione rinvenuta dagli inquirenti nel corso delle indagini e delle perquisizioni anche in studi legali romani. Ma non solo. L’attività degli inquirenti si sta concentrando anche per individuare diverse responsabilità in ordine alla rivelazione di notizie segrete. Continua a riservare sorprese l’inchiesta “Robin hood” della Dda di Catanzaro, condotta sul campo dai carabinieri del Ros e dalla Guardia di finanza di Vibo Valentia, e che il 2 febbraio scorso ha portato in carcere, fra gli altri, il consigliere regionale di Forza Italia, ed ex assessore regionale al Lavoro, Nazzareno Salerno.

Il nuovo indagato. Si tratta dell’avvocato Francesco Masciari, 52 anni, di Catanzaro, indagato per rivelazione di segreti d’ufficio in concorso con Ortensio Marano, 43 anni, di Belmonte Calabro, quest’ultimo arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Robin hood”. L’avvocato Masciari, secondo la Dda di Catanzaro, in concorso con Ortensio Marano è indagato per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio poiché effettuando un’indebita rivelazione avrebbero violato i doveri inerenti le funzioni ed il servizio. Abusando delle loro qualità sarebbero entrati in possesso di notizie d’ufficio segrete. In particolare, l’avvocato Francesco Masciari è accusato di aver rivelato a Ortensio Marano di essere indagato dalla Dda di Catanzaro unitamente a Nazzareno Salerno ed a Pasqualino Ruberto, quest’ultimo di Lamezia Terme ed ex presidente della fondazione “Calabria Etica”, ente in house della Regione Calabria.

La data della rivelazione, la commissione del reato a Catanzaro e la ricerca di nuovi responsabili. L’inchiesta è in piena evoluzione e su tale fronte gli inquirenti sono alla ricerca di diverse altre persone che insieme a Francesco Masciari e Ortensio Marano avrebbero concorso nel reato di rivelazione di segreti d’ufficio. Per gli inquirenti, infatti, è allo stato chiaro che l’avvocato e Ortensio Marano non hanno agito da soli nella rivelazione del segreto d’ufficio e si cercano allo stato tutti i concorrenti nel reato che porta una data precisa e recente: quella del 16 novembre 2016 con città di commissione individuata in Catanzaro.

