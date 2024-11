Il consigliere comunale Francesco Coco, già sindaco di Roccabernarda, eletto con la lista civica 'Ora basta', ha ricevuto minacce di morte via Facebook da un profilo che è poi risultato falso. Coco, che ha sporto denuncia ai carabinieri sull'accaduto, da alcuni anni aveva messo in evidenza alcune situazioni di illegalità nel comune dell'entroterra crotonese. Situazioni che poi, lo scorso 30 luglio, sono state confermate dall'operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia che ha portato in carcere 11 persone. «Non mi fermeranno certamente queste minacce - ha detto Coco, un maresciallo dei carabinieri in pensione - continuerò a fare il mio dovere di cittadino e di consigliere comunale lavorando per rilevare eventuali illegalità».