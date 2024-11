In vista della ripresa della didattica in presenza prevista per lunedì 18 gennaio, il Comune sottoporrà a test rapido insegnanti e personale Ata

L’amministrazione Comunale di Roccabernarda avvia una campagna di screening gratuito anti-Covid per il personale, docenti e Ata, operante nelle strutture scolastiche del territorio. Le attività - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune - prenderanno il via nei prossimi giorni, al fine di garantire sicurezza a scuola in vista della ripresa della didattica in presenza, prevista per il 18 gennaio.

I test antigenici rapidi saranno eseguiti dal laboratorio Rodio, di Petilia Policastro, che si occuperà di contattare gli interessati. Nei giorni scorsi, il sindaco della cittadina del crotonese, Nicola Bilotta, aveva prorogato l’apertura delle scuole, alla luce della preoccupante situazione epidemiologica in corso.