Il sindaco Ercole Nucera e l’Amministrazione comunale denunciano i danni alla comunità e il rischio di rallentamenti nei lavori di manutenzione e ripristino della viabilità

Il Sindaco Ercole Nucera e l’intera Amministrazione comunale di Roccaforte del Greco esprimono profondo sdegno e ferma condanna per il furto di un escavatore di proprietà di Calabria Verde, in uso presso il territorio comunale per importanti interventi di manutenzione e ripristino della viabilità.

Si tratta di un episodio particolarmente grave, che non rappresenta soltanto un danno ai beni e alle attività dell’ente regionale, ma costituisce un danno concreto all’intera comunità di Roccaforte del Greco.

Il mezzo, infatti, si era dimostrato uno strumento prezioso per garantire interventi di manutenzione, sistemazione e ripristino di numerose strade del territorio, contribuendo a migliorare le condizioni di percorribilità e sicurezza della rete viaria comunale.

«Sottrarre un mezzo destinato alla manutenzione del nostro territorio significa colpire direttamente la nostra comunità», dichiara il Sindaco Ercole Nucera. «È un gesto inaccettabile, che rischia di compromettere il lavoro svolto e di rallentare interventi fondamentali per i cittadini. Esprimiamo la nostra più ferma condanna per quanto accaduto, nella consapevolezza che danneggiare strumenti al servizio del bene pubblico significa arrecare un danno a tutti».

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale ribadiscono la propria vicinanza a Calabria Verde, sottolineando l'importanza della collaborazione istituzionale per la tutela, la manutenzione e la valorizzazione del territorio.

Roccaforte del Greco non può e non deve essere penalizzata da gesti che ostacolano il lavoro quotidiano svolto nell'interesse della collettività.

L'Amministrazione comunale auspica che venga fatta piena luce sull'accaduto e che il mezzo possa essere recuperato al più presto, affinché possano proseguire le attività di manutenzione e ripristino della viabilità, fondamentali per la sicurezza e le esigenze della cittadinanza.