Il piccolo di 11 anni, caduto dal terzo piano di un B&B, è stato trasferito nel reparto di Chirurgia plastica e presto inizierà il percorso di neuro-riabilitazione
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Arrivano segnali positivi dall’ospedale Bambino Gesù di Roma. Rocco, il bambino calabrese di 11 anni di Acri precipitato lo scorso 21 ottobre dal terzo piano di un bed & breakfast in zona Tiburtina, ha lasciato la terapia intensiva. Dopo settimane di apprensione per le sue condizioni critiche, il piccolo è stato trasferito nel reparto di Chirurgia plastica, dove continuerà la degenza in vista del prossimo passaggio alla fase di neuro-riabilitazione presso la sede di Palidoro.
Secondo quanto comunicato da Fabrizio Montanini, consigliere municipale e presidente del comitato di quartiere, la situazione clinica di Rocco sta lentamente migliorando. Il bambino, ricoverato in rianimazione subito dopo l’incidente, ha affrontato un delicato intervento chirurgico e sta ora seguendo un percorso di recupero neuro-motorio.
Montanini, che mantiene costantemente i contatti con la famiglia, ha condiviso sui social un messaggio: «Rocco non è più in zona rossa! – si legge – . Le operazioni sono andate benissimo e molto presto inizierà la terapia di riabilitazione».
«Questa brutta storia che si sta concludendo per il meglio è riuscita a unire persone distanti – scrive ancora – , creare empatia ed accendere una speranza nei cuori delle famiglie che in questo momento si trovano infrante dal dolore. Nulla è mai perduto».