Gli agenti si trovavano nella capitale per accompagnare alla frontiera un cittadino pachistano da espellere. Dopo un lungo inseguimento è stato bloccato. Recuperata anche la refurtiva

Erano a Roma per accompagnare alla frontiera un cittadino pachistano da espellere, quando gli agenti delle volanti della Questura di Cosenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un quarantasettenne extracomunitario, B. K., per furto su autovettura.

I poliziotti stavano per rientrare in sede, quando hanno notato, in una traversa di via Appia Nuova, un uomo che, dopo aver infranto il finestrino anteriore di una Fiat 500, si era impossessato di una borsa. L'extracomunitario alla vista degli agenti si è dato alla fuga a piedi. Ma, dopo un lungo inseguimento, sia a piedi che con l'auto di servizio, gli agenti cosentini sono riusciti a bloccarlo e a recuperare la refurtiva, che e' stata poi riconsegnata alla proprietaria.

L'arrestato e' stato poi accompagnato presso il Commissariato Appio Nuovo, per gli accertamenti e gli adempimenti di rito. Pare che l'uomo, nell'ultimo periodo, avesse commesso, in quel quartiere di Roma, numerosi furti su autovettura. (Agi)