Un giovane migrante è stato ritrovato senza vita a Rosarno all’altezza di via Signore. L’uomo sarebbe morto sul colpo in seguito alla caduta da una scalinata da un’altezza di circa 10 metri. Il cadavere del 34enne, Bubaker Ibrahim Kheil, originario del Niger, è stato ritrovato questa mattina nel cortile di un’abitazione privata. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi del caso e gli uomini del Commissariato di Gioia Tauro che hanno avviato le indagini. Il corpo è stato trasferito all’ospedale Riuniti di Reggio Calabria dove sarà effettuata l’autopsia che dovrà chiarire con certezza le cause della morte.