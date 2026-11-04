Si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con diverse lesioni. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto dopo un litigio in famiglia
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Corsa verso l’Annunziata di Cosenza per un uomo di 38 anni di Rose, ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del nosocomio bruzio. I soccorsi si sono resi necessari per le ferite da arma da taglio riscontrate all’addome che hanno causato diverse lesioni. I Carabinieri della locale stazione stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, pare dovuta ad un litigio in famiglia avvenuto nella notte tra il primo e 2 novembre.