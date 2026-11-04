Corsa verso l’Annunziata di Cosenza per un uomo di 38 anni di Rose, ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del nosocomio bruzio. I soccorsi si sono resi necessari per le ferite da arma da taglio riscontrate all’addome che hanno causato diverse lesioni. I Carabinieri della locale stazione stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, pare dovuta ad un litigio in famiglia avvenuto nella notte tra il primo e 2 novembre.