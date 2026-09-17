La ventiduenne avrebbe danneggiato alcuni arredi e colpito l’addetto alla sicurezza con un morso e una testata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Momenti di forte tensione al pronto soccorso del presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” di Rossano, dove una ragazza di 22 anni, in evidente stato di agitazione, avrebbe danneggiato alcuni arredi.

Per contenere la situazione è intervenuta una guardia giurata in servizio nella struttura. Durante l’intervento, l’addetto alla sicurezza sarebbe stato raggiunto da un morso e da una testata, riportando ferite e una lesione al setto nasale.

Secondo le informazioni disponibili, la giovane stava attraversando una grave crisi, riconducibile a problematiche di natura psichiatrica. Dopo l’accaduto si sarebbe allontanata dall’ospedale, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti e la ricostruzione dell’episodio. I vertici ospedalieri sono intervenuti rapidamente per ripristinare gli ambienti danneggiati e garantire la piena funzionalità del pronto soccorso.