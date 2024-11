Il professionista, titolare di due studi medici, avrebbe omesso di dichiarare al fisco compensi per oltre 150mila euro. Denunciato all’Agenzia delle entrate

I finanzieri della compagnia di Rossano, nell’ambito di una minuziosa attività investigativa hanno scoperto un professionista che ha esercitato l’attività medica senza dichiarare al fisco i propri redditi, risultando quindi evasore totale. Le fiamme gialle della città bizantina hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti del professionista titolare di due studi medici aperti al pubblico ma che aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi nelle annualità 2014 e 2015.

I militari procedevano quindi ad una meticolosa attività mirata alla ricostruzione dei compensi percepiti dal professionista, basata principalmente sulla disamina della documentazione extracontabile acquisita all’atto dell’avvio delle operazioni ispettive e proseguita mediante riscontri esterni e analisi effettuate su banche dati in uso all’amministrazione finanziaria, al fine di quantificare sia la base imponibile sottratta a tassazione che le imposte dovute e non pagate dal contribuente.

Compensi non dichiarati per 150mila euro

Agli esiti degli accertamenti operati si è appurato che il medico ha occultato compensi relativi a redditi da lavoro dipendente per un valore pari a circa 90.000 euro e compensi professionali per ulteriori 66.000 euro. Complessivamente non venivano dichiarati al fisco oltre 150.000 euro di compensi evadendo imposte per un importo complessivo superiore a 52.000 euro.

Denunciato all'Agenzia delle entrate

Il professionista è stato segnalato all’Agenzia delle entrate al fine dell’applicazione delle sanzioni previste, che vanno dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, nonché dell’adozione delle misure cautelari fiscali contemplate, ovvero la possibilità di tutelare il credito del fisco mediante il sequestro conservativo di beni o somme nella disponibilità del contribuente per un valore pari a quanto dovuto.