Il quadro tracciato dagli atti giudiziari delinea una vera e propria multinazionale del narcotraffico, fondata su una gerarchia rigida e su canali di approvvigionamento stabili capaci di far giungere in Italia ingenti partite di sostanze stupefacenti. A capo dell'organizzazione figurano Cosimo Cordì e Francesco Cua, i quali gestivano una rete ramificata in grado di importare cocaina, hashish e marijuana dal Sud America, dalla Spagna e dall'Albania, rifornendo diversi mercati e piazze di spaccio. L'efficienza del gruppo riposava sulla capacità di differenziare le modalità di trasporto e sul capillare impiego di figure specializzate, pronte a muoversi con estrema discrezione tra i confini nazionali ed esteri.

Per la movimentazione dei carichi via aerea, la consorteria si è avvalsa di competenze professionali di alto livello, reclutando tra le proprie fila Francesco Rizzo, pilota di aereo di professione introdotto nel gruppo attraverso i contatti di Ruben Alicandri. Rizzo non soltanto pilotava direttamente i velivoli impegnati nel trasporto di ingenti partite di cocaina, ma coordinava la complessa rete di relazioni e complicità all'interno di molteplici scali aeroportuali. Questa sinergia permetteva di occultare la droga a bordo e di garantirne l'esfiltrazione sicura una volta a terra, affiancando la gestione del volo al successivo trasporto su gomma e al trasferimento dei proventi delle vendite.

Diverso ma altrettanto pianificato era il sistema adottato lungo le rotte marittime transoceaniche, dove l'organizzazione applicava la tecnica del gettito in mare aperto. Le partite di cocaina in partenza dal Sud America, in particolare dal porto colombiano di Cartagena con rotta verso Tangeri, Valencia, Livorno e Genova, venivano stivate a bordo di grandi navi mercantili affidandosi alla complicità di marinai infedeli. Giunti nei pressi dei punti prefissati al largo delle coste italiane, i marinai ricevevano l'ordine di scaricare in acqua i borsoni impermeabili contenenti la merce.

L'elemento chiave per il successo del recupero risiedeva nell'uso rigoroso della tecnologia e delle coordinate geografiche. Attraverso l'invio di punti GPS trasmessi sulle piattaforme di messaggistica cifrata, i vertici dell'associazione comunicavano l'esatta posizione del lancio alle squadre di terra. A quel punto, imbarcazioni locali e pescherecci partivano dai porti vicini, come quello di Savona, per intercettare i borsoni galleggianti in mare aperto prima che la nave mercantile facesse ingresso in porto, eludendo così i normali controlli doganali.

A blindare l'intera struttura organizzativa vi era l'uso sistematico di dispositivi criptati e telefoni cellulari dedicati. Questa fitta rete di comunicazione, unita all'adozione di codici e nickname per schermare l'identità dei promotori e dei corrieri, ha consentito alla consorteria di gestire affari transnazionali fino al decisivo intervento degli investigatori.