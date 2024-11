Nuova protesta nel pomeriggio nel centro storico di Cosenza dove, su corso Telesio, lungo Crati, e nel rione Massa, alcuni residenti insieme ai militanti dell’associazione cittadina hanno rovesciato in strada cumuli di spazzatura. L’iniziativa è stata organizzata per richiamare l’attenzione delle istituzioni sul problema della raccolta rifiuti soprattutto nella zona periferica della città e nei quartieri popolari. Come si ricorderà, a causa della mancanza di discariche e di impianti di trattamento, il ritiro dello scarto indifferenziato è rimasto a lungo bloccato e solo negli ultimi giorni è ripreso, seppur a rilento. La protesta ha causato notevoli disagi al traffico veicolare già molto caotico in questi giorni che precedono in Natale. Nella serata, l’immondizia è stata rimossa grazie all’utilizzo di bobcat.