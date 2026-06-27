Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme ha tratto in arresto un 53enne che il 9 ottobre del 2025 introducendosi nell’abitazione nella disponibilità del Parroco della Parrocchia “San Giovanni Calabria”, mediante il danneggiamento di una porta in vetro, di una finestra e di una vetrata ad uso lucernario, avrebbe rubato 28mila euro, provento per lo più di offerte parrocchiali.

La serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme e condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Lamezia Terme, si è sviluppata anche attraverso gli accertamenti tecnici di biologia forense, nonché l’analisi delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza, consentendo di ricostruire gravi indizi di colpevolezza in capo all’uomo, già recidivo per furto in abitazione. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.