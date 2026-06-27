L’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione del parroco danneggiando una porta in vetro. Fondamentali alle indagini le immagini di videosorveglianza

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme ha tratto in arresto un 53enne che il 9 ottobre del 2025 introducendosi nell’abitazione nella disponibilità del Parroco della Parrocchia “San Giovanni Calabria”, mediante il danneggiamento di una porta in vetro, di una finestra e di una vetrata ad uso lucernario, avrebbe rubato 28mila euro, provento per lo più di offerte parrocchiali.

La serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme e condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Lamezia Terme, si è sviluppata anche attraverso gli accertamenti tecnici di biologia forense, nonché l’analisi delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza, consentendo di ricostruire gravi indizi di colpevolezza in capo all’uomo, già recidivo per furto in abitazione. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.