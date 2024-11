Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la chiamata del direttore commerciale dell'esercizio. Recuperata la refurtiva. Le arrestate sono state condotte nella casa circondariale di Castrovillari

Due donne gravate da precedenti, Manuela Daniele, 38 anni, e Vanessa Altomare di 30, entrambe con precedenti, sono state arrestate dalla polizia a Paola, in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso.

Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la chiamata del direttore commerciale di un supermercato. Le due donne avevano prelevato dagli scaffali svariata merce. Dopo averle riposte nelle loro borse si erano frettolosamente allontanate a piedi senza pagare, ma nel giro di pochi minuti la polizia le ha rintracciate ed arrestate, recuperando anche la refurtiva, restituita successivamente al supermercato.

Da ulteriori accertamenti le forze dell’ordine hanno appurato inoltre che Manuela Daniele aveva alterato i dati anagrafici del proprio documento di identità. Le arrestate sono state condotte nella casa circondariale di Castrovillari.