Un altro colpo al poliambulatorio dell’Asp di Cirò Marina nella serata di martedì 25 giugno quando, intorno alle ore 21:00, ignoti sono riusciti ad entrare rubando farmaci oncologici per un totale di quasi 600mila euro. Meno di un mese fa identico episodio, sempre nella stessa struttura e probabilmente con le stesse modalità, con farmaci rubati per 300mila euro.

I ladri sono riusciti ad entrare dalla porta posteriore della struttura facendo ingresso nella farmacia dove hanno trovato, nell’apposito armadietto e questa volta anche nel frigorifero, i farmaci costosissimi utili ai pazienti oncologici.

Da quanto si apprende le telecamere di videosorveglianza, riattivate dall’Azienda sanitaria provinciale a seguito del primo episodio, hanno ripreso i ladri in azione e i filmati adesso sono in possesso dei carabinieri di Cirò Marina per le dovute indagini.

Un fenomeno dunque che tiene col fiato sospeso tutti per la facilità di esecuzione registrata e che interroga su quali possibili, e necessarie, azioni possa mettere in campo l’Azienda per mettere in sicurezza la struttura.

Oltre agli ingenti danni economici si registrano disagi in quanto il furto ha ritardato le terapie di numerosi pazienti oncologici, costretti poi a spostarsi verso la farmacia dell’ospedale di Crotone per il ritiro dei medicinali.

Il problema dei furti dei farmaci, soprattutto quelli oncologici perché tra i più costosi, ha assunto proporzioni allarmanti in Italia con danni considerevoli al Ssn, alle strutture territorialie ai pazienti.