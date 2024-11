Un gesto molto forte che qualche cittadino ha voluto compiere per manifestare il proprio dissenso. La città pitagorica sta vivendo una situazione al limite ormai da settimane

Alcuni sacchi pieni di spazzatura sono stati abbandonati nella tarda serata di mercoledì 21 luglio davanti al portone del palazzo comunale di Crotone, in piazza della Resistenza. Un gesto molto forte che qualcuno ha voluto compiere per protestare contro l’emergenza rifiuti che sta vivendo la città ormai da settimane.

A causa di problemi di conferimento, infatti, da giorni l’immondizia giace su strade e marciapiedi in attesa di essere raccolta. Il disagio è maggiormente avvertito in alcuni quartieri periferici dove la situazione sta divenendo critica anche dal punto di vista igienico e sanitario.

La raccolta è ripresa lentamente, dopo che il sindaco Vincenzo Voce ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente per conferire nella discarica per rifiuti non pericolosi di Sovreco. Intanto, si continua a conferire anche nella discarica di Lamezia Terme ed è iniziato anche il conferimento al termovalorizzatore di Gioia Tauro.

Ma per ripulire la città dalle 600 tonnellate di spazzatura accumulata ci vorranno altri 7-8 giorni, anche perché il selezionatore di Ponticelli è strapieno, ci aveva detto il primo cittadino poche ore fa. Tempi ritenuti, evidentemente, troppo lunghi da qualcuno che ha deciso di protestare abbandonando l’immondizia davanti al palazzo comunale.

La foto che immortala la spazzatura in piazza della Resistenza è divenuta immediatamente virale sui social, ma gli utenti sono divisi, tra chi sostiene pienamente la forma di protesta e chi invece bolla l’iniziativa come incivile e inutile.