«Nessuna misura cautelare è stata applicata dal giudice competente e nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata da questo ufficio giudiziario nei confronti di religiosi della locale Diocesi». E' quanto riferisce la Procura della Repubblica di Locri in una nota firmata dal procuratore Giuseppe Casciaro in relazione alla notizia uscita ieri di un sacerdote posto agli arresti domiciliari ed in cui si lamenta che alcune testate hanno pubblicato anche il nome e le foto del sacerdote.

Sulla vicenda è intervenuta anche la legale del sacerdote «giusta nomina pervenuta nella serata di ieri», l'avvocata Stella Criniti che ribadisce che al sacerdote «non è stata notificata nessuna ordinanza cautelare dal gip di Locri».

«Avvierò ogni rimedio legale per la tutela del suo buon nome a fronte di notizie non vere pubblicate da alcune testate giornalistiche» conclude la legale.