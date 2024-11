Le fiamme gialle di Cosenza hanno sequestrato un milione di prodotti natalizi, tra luminarie, addobbi, decorazioni e giochi per bambini, perchè privi di indicazione sulla provenienza, sulla pericolosità, sulle caratteristiche costruttive.

I prodotti sono stati sequestrati in un grande negozio della zona costiera, molto frequentato, gestito da un imprenditore di origine cinese. I prodotti sono stati sequestrati perchè erano privi del marchio Ce, e delle informazioni minime in termini di istruzioni d'uso e precauzioni. Per i bambini, spiegano i finanzieri, rappresentavano un "pericolo per la salute e incolumità dovuto al contatto con materiali di scarsa qualità, di cui non si conoscono composizione e origine". Il titolare sarà oggetto di una sanzione amministrativa di 25mila euro, non avendo rispettato le norme previste dal Codice del consumo.