«Le mascherine si tengono sul volto, e mi hanno regalato quella del Parco, non si lanciano. Per quanto mi riguarda si indossano e io porterò quella dell'Aspromonte per rendere omaggio a questa terra di bellezza e di sofferenza in questi giorni». Così il leader della Lega Matteo Salvini in merito alle polemiche per l'iniziativa del candidato consigliere della Lega Leo Battaglia che ha fatto lanciare sulle spiagge da un elicottero mascherine dentro una busta in plastica con il logo del partito ed il suo nome.

Salvini stasera era a Sant'Eufemia d'Aspromonte, nel parco dell'Aspromonte, colpito nei giorni scorsi da violenti incendi.

