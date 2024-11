Per il rivenditore di Acri elevata una sanzione di oltre 8mila euro

Circa 150 chili di prodotti alimentari sono stati posti sotto sequestro dai Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo durante un controllo effettuato nei giorni a San Benedetto Ullano in occasione della “Fiera della Befana”.

I militari hanno riscontrato al banco di un rivenditore di Acri prodotti quali formaggi, salumi e conservati vari privi di etichettatura attestante la relativa tracciabilità, la scadenza e lo stato di conservazione. Nel corso del controlli è stato inoltre accertato che il venditore trasportava e poneva in vendita gli alimenti destinati al consumo umano senza la regolare Dia, autorizzazione sanitaria, oltre ad aver omesso le procedure di autocontrollo igienico sanitarie previste. A seguito del controllo, oltre al sequestro dei prodotti alimentari sopra descritti preconfezioati e non, privi dell’obbligatoria etichetta recante le indicazioni previste per legge è stata elevata sanzione amministrativa per oltre 8000 euro.