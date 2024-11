Il rogo non ha provocato feriti. La baraccopoli era stata smantellata nonostante l'ordinanza di sgombero

Una decina di baracche sono andate distrutte in un incendio divampato nella notte in uno dei siti dell'area industriale di San Ferdinando dove da tempo sono stanzianti i migranti impegnati nella raccolta degli agrumi. Il rogo, al contrario di altri avvenuti in passato, questa volta non ha causato feriti. La baraccopoli, che sorge frontale alla tendopoli allestita l'estate scorsa dalla Prefettura, era stata smantellata nei mesi scorsi ma si è riformata, benché' una ordinanza del comune ne contemplasse lo sgombero. Come si ricorderà, per motivi di ordine pubblico le autorità avevano deciso di non intervenire per smantellare i tuguri che si sono riformati. Una situazione di impasse che si trascina.

Agostino Pantano