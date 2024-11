La vittima è stata trovata in evidente stato di agitazione dai carabinieri perché era stata maltrattata da poco dal marito al punto da essere costretta a recarsi al presidio ospedaliero cittadino per le cure del caso

Avrebbe offeso e aggredito la moglie che, stanca di subire tali vessazioni e soprusi, si è rivolta ai carabinieri. Un trentacinquenne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a San Giovanni in Fiore con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

I militari, intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto ricevuta dalla donna che aveva contattato la Centrale Operativa della Compagnia di Cosenza, hanno subito individuato l'uomo vicino alla sua abitazione mentre tentava di allontanarsi. La vittima, trovata in evidente stato di agitazione, era stata poco aggredita e maltrattata dal marito al punto da essere costretta a recarsi nel presidio ospedaliero cittadino per le cure del caso. Dai primi accertamenti svolti sarebbe emerso che non era la prima volta che la donna subiva simili violenze e vessazioni.