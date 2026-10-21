Il giornalista Francesco Oliverio ha denunciato alle autorità competenti il sindaco di San Giovanni in Fiore, Antonio Barile. Nei giorni scorsi Oliverio era stato aggredito dal primo cittadino davanti alla sede municipale mentre esercitava la sua attività di giornalista. Da giorni, un gruppo di inoccupati (i cosiddetti Invisibili) manifesta per ottenere le necessarie attenzioni delle Istituzioni. Alcuni di loro ha fatto lo sciopero della fame.

Oliverio sta seguendo la notizia fin dal primo giorno della pacifica manifestazione, postando video dichiarazioni senza alcun commento. Il sindaco – secondo quanto riferito in una nota – avrebbe «aggredito verbalmente con veemenza Oliverio, con una serie di epiteti irripetibili, per poi tentare di passare all’aggressione fisica; evitata grazie all’intervento di alcuni collaboratori dello stesso primo cittadino». La denuncia presentata dal giornalista chiede di esaminare le immagini delle videocamere di sorveglianza.

«È la seconda volta che succede – afferma il giornalista, che ha lavorato per le testate regionali Esperia TV e LaC News24 e che adesso produce informazione sulle proprie pagine social – stavolta ho deciso di denunciare. E non per paura – aggiunge – ma perché ho una dignità. Avrei potuto reagire con gli stessi strumenti e sono convinto che avrei allontanato la minaccia definitivamente. Ho scelto invece la strada della legalità, perché è di questa che abbiamo bisogno».

Solidarietà è giunta a Oliverio dall’editore del network LaC Domenico Maduli e dai colleghi del network nonché da esponenti politici e semplici cittadini.