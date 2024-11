La vicenda ventennale al centro della discussione con il passaggio a Calabria Verde a fare da ago della bilancia. La proposta di una società in house non convince le sigle sindacali e gli stessi operai già pronti alla mobilitazione

«I lavoratori della Legge 15 dopo 20 anni di precariato e senza contributi chiediamo un contratto dignitoso per noi e per le nostre famiglie solo con l'azienda Calabria Verde». Campeggia sulle vetrate del Palazzo di Città di San Giovani in Fiore uno striscione che annuncia un sit-in pacifico dei lavoratori della Legge 15, mentre è in corso un incontro tra l'amministrazione comunale e i sindacati sulla vertenza ventennale. Trecentonove lavoratori che svolgono svariate mansioni in giro per la città e negli uffici comunali sono in attesa di notizie positive sul loro futuro.

La vertenza nelle settimane scorse sembrava arrivata ad una fase cruciale dopo tavolo tecnico presso la Cittadella Regionale tra gli assessori regionali al Lavoro Calabrese e alle Politiche Agricole Gallo, i direttori dei dipartimenti Cosentino e Pallaria, la stessa amministrazione florense, le sigle sindacali Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uil Temp e il direttore generale di Calabria Verde Oliva. Dall'incontro era emersa come unica soluzione possibile per la risoluzione della vertenza l'assorbimento dei lavoratori con un contratto agricolo forestale. Nelle settimane successive la situazione è cambiata nuovamente con la notizia che dopo un incontro tra la Regione e le amministrazioni comunali di Acri e San Giovanni in Fiore si valutava l’ipotesi di una possibile stabilizzazione con la creazione di una società in house tra le stesse due amministrazioni Comunali in alternativa a Calabria Verde.

Da qui la richiesta dell'incontro odierno da parte delle sigle sindacali all'amministrazione Comunale. All'incontro con il sindaco Rosaria Succurro e l'amministrazione comunale stanno partecipando i segretari regionali della Nidil Cgil Ivan Ferraro, della Felsa Cisl Gianni Tripodi e Uil Temp Oreste Valente, i segretari cittadini, mentre all'esterno del Palazzo sono in attesa di una risposta i lavoratori. Risposta che deve coincidere con il progetto dell'assorbimento nell'azienda regionale, in caso contrario sono pronti a promuovere uno stato di agitazione.