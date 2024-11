Un uomo è morto nei boschi di San Giovanni in Fiore questa mattina, per un incidente di caccia. Secondo quanto si è appreso, all’interno di una zona impervia, l’uomo è stato fortuitamente colpito da un colpo di fucile sparato da un amico con il quale era impegna per una battuta.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso ma all’arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Indagano sull’episodio i carabinieri della compagnia di Cosenza.