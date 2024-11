Si è concluso nella tarda serata di ieri l'incontro tra l'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore e i sindacati sulla vertenza dei lavoratori della Legge 15 con la decisione di proseguire con la richiesta avanzata nel tavolo tecnico regionale di qualche settimana fa per l'assorbimento del comparto all'Azienda Regionale Calabria Verde. All'incontro con il sindaco Rosaria Succurro e l'amministrazione comunale hanno partecipato i segretari regionali della Nidil Cgil Ivan Ferraro, della Felsa Cisl Gianni Tripodi e Uil Temp Oreste Valente e i segretari cittadini.

Cancellata la proposta di costituire una società in house per la gestione dei lavoratori tra le amministrazioni comunali di Acri e San Giovanni in Fiore. A fine incontro è stato redatto un documento in cui si chiede «come unica risoluzione della vertenza il passaggio su base volontaria degli stessi lavoratori in Calabria Verde con l'utilizzo degli stessi sul territorio di San Giovanni in Fiore». La proposta verrà portata dal sindaco Rosaria Succurro in un incontro domani alla Cittadella «come unica soluzione emersa unanimemente». Per tutta la durata dell'incontro i lavoratori hanno inscenato un sit-in di protesta nel piazzale antistante il Palazzo di Città. Una protesta che ora va in stand-by in attesa delle decisioni che arriveranno dall'incontro di domani alla Cittadella Regionale.