Il vescovo della diocesi di Rossano-Cariati, monsignor Giuseppe Satriano, insieme ad un gruppo di sacerdoti e fedeli, si è recato ieri sera nella chiesa di San Lorenzo Martire, a San Lorenzo del Vallo, dove sono state uccise Edda Costabile e la figlia Ida Attanasio, per pregare per le due vittime dell'agguato avvenuto nel cimitero del paese. Tutta la comunità, munita di fiaccole, ha poi raggiunto il cimitero dove è stato eseguito il duplice omicidio e dove si è svolto un momento di preghiera.

«Qualcuno ci ha sfidati - ha detto monsignor Satriano - e noi oggi siamo qui per riappropriarci di un luogo sacro dove ci sono i nostri cari e prego perché nell'amore di Dio si trovi la forza di denunciare. Quanto è accaduto non ha calpestato solo la vita di due donne innocenti e disarmate, ma anche il nostro cuore e la nostra dignità. Non dobbiamo rimanere in silenzio perché questo duplice omicidio è un grido rivolto alle coscienze di ognuno di noi. Non dobbiamo avere paura».

