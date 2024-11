L’uomo, in buone condizioni fisiche, è stato individuato da un dipendente in pensione della Forestale

È stato ritrovato ed è in buone condizioni fisiche Domenico Ficara, il 47enne di San Luca scomparso da ieri dopo essersi allontanato da casa per raggiungere il padre in campagna. L’uomo, affetto da gravi problemi di salute, è stato individuato da un dipendente in pensione della Forestale, attirato dalla voce di Ficara, caduto in una scarpata, in una zona impervia a qualche chilometro dal centro di San Luca.