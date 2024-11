Tonnellate di pneumatici abbandonati in un terreno. Denunciati i responsabili

I finanzieri della compagnia di Paola hanno scoperto e sottoposto a sequestro una discarica abusiva con circa sei tonnellate e mezzo di pneumatici fuori uso e in avanzato stato di decomposizione nel territorio del Comune di San Marco Argentano. Le attività investigative svolte dalle fiamme gialle hanno consentito anche di individuare i responsabili della raccolta, del trasporto e del deposito illecito di rifiuti, denunciati all’autorità giudiziaria.

I responsabili dovranno effettuare la bonifica

Il terreno è risultato di proprietà di una persona, esercente attività agricola, che dovrà adesso effettuarne la bonifica insieme ad un altro utilizzatore individuato dai militari. Le operazioni di ripristino dei luoghi saranno disposte con un’apposita ordinanza del sindaco del comune, con la fissazione del termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati. Giova ricordare che gli pneumatici abbandonati possono contaminare il terreno ed inquinare l’aria in caso di incendio, creando un doppio danno al cittadini-consumatore: da un lato, all’atto dell’acquisto di pneumatici nuovi, paga i costi di gestione per quelli arrivati a fine vita, poiché nel prezzo è compresa la quota di smaltimento, dall’altro paga il costo ambientale derivante dall’abbandono. I responsabili, oltre a dover bonificare il sito, rischiano ora anche la sanzione penale di un'ammenda di importo compreso tra 2.600 e 26 mila euro.