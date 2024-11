Da oggi a San Nicola Arcella il Sì degli sposi diventa ancora più romantico anche per chi sceglierà di unirsi con rito civile. Le coppie avranno infatti a disposizione una location ben diversa da quella offerta finora e che relegava la funzione alle stanze comunali. D'ora in poi gli innamorati potranno vedersi celebrato il matrimonio nello splendido scenario del Belvedere, una punto panoramico con una vista mozzafiato sul Golfo di Policastro, una piazza da cui, tra le altre cose, sembra di poter accarezzare l'isola Dino. E' quanto stabilito con la delibera di giunta n° 43 del 28 maggio 2019 dalla giunta della sindaca Barbara Mele, che per prima ne aveva avanzato la proposta.

Un luogo idoneo

Nel documento, quindi, si autorizza «con continuità temporale, alla celebrazione dei matrimoni civili da svolgersi nel Comune di San Nicola Arcella nel luogo di proprietà comunale denominato “Punto Panoramico Il Belvedere”, sito in Corso Umberto I, e si dà atto, inoltre, che «il luogo in oggetto ha le caratteristiche strutturali e di pregio idonee per la celebrazione del matrimonio con rito civile».

«Non finisce qui»

La prima cittadina, nel commentare la notizia, ha dichiarato: «E non finisce qui». Le parole, poche ma eloquenti, farebbero pensare ad altre imminenti novità che andrebbero ad accrescere la fama e il prestigio della comunità, come accade ormai da tempo. San Nicola Arcella, infatti, dopo Tortora e Praia a Mare, è la terza cittadina della costa tirrenica ad essere insignita della bandiera blu, l'ambito riconoscimento emesso dall'organizzazione mondiale della Fee - Foundation for Environmental Education (Fondazione per l'Educazione Ambientale) che garantisce l'alta qualità delle acque, delle spiagge e dei principali servizi relativi alla balneazione.