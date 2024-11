«Dopo circa tre anni di chiusura, oggi riapriamo la Sp 1 nel comune di San Nicola Arcella che in caso di chiusura della statale tirrenica 18, cosa che è già avvenuta questo inverno, risulta essere l'unica strada di collegamento tra i comuni dell'alto Tirreno Cosentino». A comunicarlo è il presidente della Provincia Rosaria Succurro, che dà conto del ripristino della viabilità di un’arteria fondamentale per San Nicola Arcella e più in generale per l’Alto Tirreno cosentino, dopo un lungo stop risalente al dicembre 2020 a causa di una frana.

«Pochi mesi fa ho dato mandato al nostro settore Viabilità, che ha subito disposto un progetto di riapertura della strada che nell'arco di 3 mesi è perfettamente transitabile», ha aggiunto il presidente Succurro.

Si tratta di un intervento che ha consentito di mettere in sicurezza la strada e di restituirla alla comunità: «La riapertura della Sp1 è un ulteriore tassello di altri successi della Provincia che guido», chiosa Succurro.

Il presidente evidenzia come «nell'ultimo anno abbiamo riaperto al transito: la Sp 270, tra il comune di Fagnano Castello e Cetraro; la Sp 164 che collega Cassano allo Ionio a Civita; la Sp 267 nel comune di Rocca Imperiale. Un impegno costante di valorizzazione di tutto il proprio territorio da parte della Provincia di Cosenza, in un’ottica di sostegno allo sviluppo socio-economico delle nostre comunità».