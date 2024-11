Avviati già sabato i primi provvedimenti in via d’urgenza, nei prossimi giorni verrà avviata una vera e propria disinfestazione. Ma il sindaco di San Pietro a Maida Pietro Putame esclude che stamani, quando è stata avviata la protesta dei genitori, ci fossero roditori nelle aule della scuola media.

A poche ore dal nostro articolo e dalla manifestazione davanti al municipio contro la presenza di topi in classe, ci tiene a fare alcune precisazioni e a rendere noti alcuni episodi il primo cittadino sanpietrese secondo il quale a montare il caso sarebbe la sua controparte politica che accusa di «malafede e di sciacallaggio» nonché di «infantilismo politico». Un caso, insomma, montato ad arte in vista delle prossime elezioni comunali ma dietro cui ci sarebbe poco di vero. Già sabato sarebbe stato messo un topicida e stamattina i genitori avrebbero ricevuto rassicurazioni dal vicesindaco, non trovandosi Putame in sede. Per quanto riguarda poi l’interrogazione urgente del gruppo san pietrese che porta la firma del 24 novembre, Putame fa notare come si trasse di sabato, giorno in cui la sede del Municipio è chiusa e lui non l’abbia quindi ricevuta.