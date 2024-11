«Ti capita di uscire con la famiglia in una serata d’estate nella comunità, che ami e che amministri, per poi trovare così la tua auto al rientro». Inizia così un post (corredato di foto) pubblicato su Facebook dal sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà. «Ti capita di uscire con la famiglia in una serata d’estate nella comunità,per poi trovare così». Inizia così un post (corredato di foto) pubblicato su Facebook dal sindaco di San Pietro a Maida

«È la seconda volta in pochi mesi, la prima l’ho presa per una ragazzata, ma adesso basta! Mi disturba molto sapere, che fuori ci sia qualcuno determinato a fare questi gesti nei miei confronti».

«Non è la banalità del danno - scrive ancora il primo cittadino -, ma l’accanimento del comportamento, che mi esorta a chiedermi, se vale la pena tutto il sacrificio, che metto ogni giorno con l’impegno pubblico. Sono sempre disponibile con tutti, anche e soprattutto, con chi non ha cose piacevoli da dirmi, perché fare il Sindaco significa per me, sforzarsi a capire più degli altri».