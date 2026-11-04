I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un'area di circa 120 metri quadrati in località Area Melia. Il responsabile è stato denunciato alla Procura di Catanzaro per presunte violazioni della normativa ambientale

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione degli illeciti ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di San Vito sullo Jonio hanno sottoposto ad accertamento un impianto di lavaggio industriale situato in località “Area Melia”, nel territorio del Comune di San Vito sullo Jonio.

Le verifiche eseguite hanno consentito di accertare che l’attività veniva esercitata in assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale prevista dalla normativa vigente.

All’esito degli accertamenti, i militari hanno proceduto all’identificazione del responsabile e al sequestro dell’area interessata, avente un’estensione complessiva di circa 120 metri quadrati e comprendente l’impianto di lavaggio e le relative pertinenze.

Il responsabile dell’attività è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

I Carabinieri Forestali hanno inoltre impartito le prescrizioni previste dalla normativa ambientale, finalizzate alla regolarizzazione del sito e all’eliminazione delle conseguenze dell’illecito accertato, riferendo contestualmente all’Autorità giudiziaria gli esiti dell’attività svolta.

L’intervento si inserisce nella più ampia attività di vigilanza e controllo del territorio condotta dall’Arma dei Carabinieri, attraverso la specialità Forestale, per la prevenzione e il contrasto degli illeciti ambientali e per la tutela dell’ecosistema e della salute della collettività.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.

Il provvedimento di sequestro e il deferimento all’Autorità giudiziaria non comportano alcun accertamento definitivo di responsabilità.

Nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza, la persona sottoposta a indagine non può essere considerata colpevole sino all’eventuale pronuncia di una sentenza o di un decreto penale di condanna irrevocabili.