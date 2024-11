Borse, orologi e valori per circa 40mila euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri

I carabinieri indagano sul furto commesso nel cuore della notte tra il 13 e il 14 luglio a Pietrabianca di Sangineto, all’interno di una delle tante residenze estive della zona. Secondo quanto si è appreso almeno due persone si sarebbero introdotte all’interno di un villino e avrebbero stordito forse con del gas soporifero i componenti del nucleo familiare presenti nell’abitazione. Successivamente hanno rubato vari oggetti di valore, in particolare gioielli, orologi e borse firmate, per un bottino stimato in circa 40mila euro. Un secondo furto con tecniche analoghe è stato commesso in un altro villino a pochi isolati di distanza. La denuncia è stata presentata alla stazione dei carabinieri di Cittadella del Capo.