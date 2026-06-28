Paura nella serata di inaugurazione della stagione estiva. Le vittime sono state colpite agli arti: non sono in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di Scalea

Paura nella “movida” estiva in Calabria per una sparatoria nella notte in una nota discoteca di Sangineto, sulla costa tirrenica cosentina. Due giovani sono rimasti feriti non in modo grave. Secondo quanto è stato ricostruito, una persona incappucciata è giunta nel corso dell'inaugurazione della stagione estiva del locale e ha esploso dei colpi di pistola contro un giovane che è rimasto ferito al braccio per fortuna non in modo grave. Ferito di striscio anche un altro giovane che si trovava vicino al luogo dove sono stati esplosi i colpi. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Scalea. Paura tra turisti e residenti per quanto accaduto.

Le persone ferite sono due giovani di Cosenza. Secondo quanto appreso, i due si trovavano in compagnia di altri amici in un locale notturno del noto centro turistico balneare del Tirreno Cosentino, quando al loro indirizzo sono stati esplosi diversi colpi, due dei quali andati a segno. A sparare sarebbe stata una sola persona, tutt'ora ignota.

Entrambi sono stati colpiti agli arti riportando ferite non mortali. Proseguono le indagini della Procura della Repubblica di Paola. Il procuratore capo, Domenico Fiordalisi, ha incaricato i carabinieri della compagnia di Scalea delle investigazioni. Alcune persone presenti in discoteca al momento della sparatoria sono state sentite. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di telecamere di sicurezza.