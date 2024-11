Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook ha commentato la proposta di nominare commissario alla Sanità in Calabria il fondatore di Emergency e medico, Gino Strada: «Se c'è davvero bisogno, so che lui c'è. Ma, e lo dico anche da sindaco dei milanesi, che nessuno giochi con persone come Gino, che nella vita - avverte - ha fatto cento volte di più di chi ora fa lo spiritoso».

L’argomento in Calabria continua a suscitare ampio dibattito, registrando posizioni contrastanti. Il presidente ff, Nino Spirlì aveva espresso perplessità, criticando l'ipotesi su cui lavora il Governo per affiancare il missionario a Giuseppe Zuccatelli. Dall'altra parte, invece, diversi calabresi hanno accolto il nome di Strada favorevolmente.

E spegnendo le polemiche, Sala ha aggiunto: «Premetto che sono amico di Gino Strada, ma questo post non è fatto per amicizia. Gino è un medico, innanzitutto. Ha dedicato la sua vita alla cura di tante comunità, spesso in luoghi difficilissimi. Ha sempre dimostrato grandi capacità organizzative, e questo è un fatto - ha aggiunto -. Per questo mi sembrava positivo che potesse dare il suo contributo alla drammatica situazione sanitaria calabrese. Ma ora – ha concluso - mi sembra che tutto si stia riducendo ad uno sterile balletto politico».