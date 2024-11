«Dobbiamo dirla tutta la verità? L'ospedale Pugliese ha più delle persone previste. Rispetto agli altri due hub della regione, che hanno più posti letto, il Pugliese-Ciaccio, ha più personale assunto».

Lo ha detto il commissario alla sanità Saverio Cotticelli dopo avere incontrato in Prefettura a Catanzaro i precari della sanità che hanno manifestato contro il loro licenziamento.

«Diciamoci la verità - ha aggiunto Cotticelli - qui bisogna gettare la maschera; se poi c'è una sofferenza del personale può darsi che sia un problema organizzativo, ma quell'ospedale ha molto più personale e meno posti letto degli altri due hub della regione». Per quanto riguarda, invece, la cooperativa Coopservice, che lavora all'interno dell'Azienda ospedaliera di Cosenza «va detto - ha sostenuto il commissario - che quella cooperativa ha un appalto per il servizio di pulizia, poi quest'appalto viene incrementato con servizi di Oss. Su questa situazione abbiamo fatto un tavolo in Prefettura, riunendoci con i rappresentanti dei lavoratori, dei sindacati, io e il Prefetto. Abbiamo affrontato il problema e per salvare i posti di lavoro ho prorogato di un anno il contratto. Naturalmente i lavoratori verranno demansionati, ma non perderanno il posto di lavoro. Non si licenzia nessuno, ma ognuno deve essere pagato per la mansione per cui è stato assunto».

