Il segretario regionale Tramonti lamenta 'ritardi dannosi per la qualità dei servizi offerti ai pazienti calabresi'

CATANZARO – “La nomina del nuovo Commissario ad acta non può tardare sapendo che, come previsto anche dal Patto per la Salute, deve trattarsi di una gestione limitata nel tempo in modo da traghettare in tempi brevi alla gestione ordinaria il settore”. Ritardi e rinvii inaccettabili secondo la Cisl, che chiede al Governo di affidare l’incarico al più presto. La fumata nera dell’ultimo Consiglio dei Ministri ha indisposto il sindacato. “Ad oggi – lamenta il segretario regionale Paolo Tramonti - il settore registra standard disomogenei, disorganizzati, in una parola caotici. Il piano di rientro, come si sa, si è basato quasi esclusivamente su criteri ragionieristici che mal si conciliano con il diritto alla salute del cittadino e con una politica di tagli lineari e senza un piano sanitario regionale, condizioni essenziali, tra l’altro, anche per l'eventuale utilizzo di linee di intervento dei fondi comunitari. Lo scenario - prosegue Tramonti - è di "allarme rosso", con un abbassamento della soglia dei livelli essenziali di assistenza, conseguente blocco del turn over, Asp ed Ao, con organici e servizi ridotti, non si registra una riqualificazione dei requisiti strutturali ed organizzativi pubblico-privati. Si è inoltre provveduto d’imperio – denuncia il segretario della Cisl - a chiusure di presidi ospedalieri nella maggior parte dei casi non trasformati né in case della salute né in Capt, non sono stati potenziati né i servizi territoriali né i componenti di base specialistici residenziali e domiciliari, causando così l'impedimento della presa in carico dei pazienti dismessi dalle strutture ospedaliere. Tutto ciò sta avendo come conseguenza l’esposizione continua a situazioni di rischio con ricoveri inappropriati spesso oggetto di contenziosi e denunce da parte dell'utenza”. Per la Cisl “in questo quadro il settore di assistenza agli anziani, settore nel quale è urgente istituire strutture ad hoc sui territori che preservino dalle attuali inappropriatezze nei ricoveri, necessita di interventi strutturali”. (rc)