Lo dice il monitoraggio sui livelli essenziali di assistenza svolto nel 2012 dal Ministero della Salute

VIBO VALENTIA - “Solo 8 regioni su 16 garantiscono pieni livelli essenziali di assistenza sanitaria. Rilevanti inadempienze permangono nelle regioni, come la Calabria, impegnate a ripianare il proprio debito”. L’allarme arriva oggi dal ministero della Salute. “In Calabria la riorganizzazione complessiva dei servizi ha portato ad una diminuzione dei ricoveri a rischio di inappropriatezza. Ma restano i nodi relativi ai servizi di emergenza urgenza, alla qualità dell’assistenza territoriale, alla prevenzione, e alla rete dei laboratori”. Le regioni virtuose, sempre secondo le rilevazioni effettuate dal Ministero della Salute sono: Veneto, Basilicata, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche e Toscana. Man mano che si scende al Sud - è scritto nel report - la situazione peggiora. Campania, Lazio e Molise sono in ripresa pur mantenendo criticità alte in alcuni servizi. Situazione critica in Calabria, Puglia e Sicilia non ancora uscite dall'emergenza.