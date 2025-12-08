Secondo una prima ricostruzione, le auto sarebbero riconducili a un unico proprietario ed erano parcheggiate a pochi metri dall’abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea e i militari della compagnia diretta da Alessandro Francesco Senatore

Paura nella notte a Santa Domenica Talao. Due auto, riconducibili allo stesso proprietario, sono state distrutte da un incendio, sulla cui natura ora indagano i carabinieri. Le auto, Un’alfa Romero e una Fiat Panda, erano parcheggiate lungo la strada, a pochi metri dall’abitazione. Secondo quanto emerso, le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 2.

Via alle indagini

A scongiurare il peggio, sono state le squadre dei vigli del fuoco del distaccamento di scalea che hanno spento tempestivamente il rogo, mentre i rilievi sono stati effettuati dai militari della compagnia dei carabinieri di Scalea, che dal settembre scorso è affidata al coordinamento del capitano Alessandro Francesco Senatore.

L’episodio, che potrebbe essere di natura dolosa, preoccupa, perché è soltanto l’ennesimo di una lunga serie registrato lungo tutta la Riviera dei Cedri. In passato, diversi episodi simili si sono verificati nella stessa Santa Domenica Talao, un piccolo borgo dell’entroterra cosentino che conta poco più di mille abitanti.