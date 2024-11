Dopo il polverone mediatico suscitato per la vicenda dell'occupazione demaniale abusiva, denunciata a suo tempo dal sindaco Ugo Vetere, il locale torna nuovamente a far parlare di sé per criticità legate a carenze igienico-sanitarie

Per la struttura turistica Summer day, gestita dalla società Cassiopea srl, non c'è pace. Da quando quasi due anni fa il sindaco Ugo Vetere ha intrapreso una battaglia legale denunciandone in alcuni punti l'occupazione demaniale abusiva, poi confermata dalla Procura, lo stabile nel corso degli ultimi tempi ha subito numerosi controlli e quasi tutti hanno rivelato inadempienze, carenze e inefficienze anche di altra natura.

L'ultima ispezione, in ordine di tempo, è del 30 agosto scorso, quando nell'albergo a due passi dal mare sono piombati i Nas di Cosenza per effettuare un sopralluogo di carattere igienico - ispettivo. Anche stavolta i militari hanno riscontrato l'inosservanza di provvedimenti precedenti e di alcune norme igieniche basilari, tanto da richiedere l'immediata chiusura dell'attività di bar e ristorazione. Richiesta suggellata poi da un provvedimento a firma dell'Asp di Cosenza.

Il verbale dei Nas

Nel verbale redatto dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità si rilevano molteplici criticità di natura edilizia o derivanti da insufficienti sistemi di ricircolo dell'aria, nonché l'assenza di idoneità di gran parte degli arredi di servizio e la presenza griglie di scarico arrugginite. I medici intervenuti, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica, hanno quindi disposto l'immediata chiusura/sospensione della cucina, diffidando la gerenza a non utilizzare detti locali sino a quanto non saranno ripristinate le condizioni igienico sanitarie e strutturali previsti dalla normativa vigente.

Analogo provvedimento è stato esteso al soprastante locale pizzeria, in cui sono stati rinvenuti dispositivi per la preparazione e la conservazione del cibo totalmente privi dei requisiti minimi previsti dall'igiene. In alcuni locali cucina dove avviene la manipolazione degli alimenti è stata rinvenuta una vecchia cella frigo all'interno di un'area con pareti annerite dall'umidità e con evidenti muffe. Nel locale mancano, altresì, i servizi igienici con relativo antibagno e spogliatoio ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione delle sostanze alimentari.

Il provvedimento di chiusura

Il dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, alla luce del verbale redatto dai Nas, il 4 settembre scorso a cause delle numerose criticità riscontrate ha ordinato la sospensione e la chiusura dell'attività di bar, ristorante e pizzeria e dell'attività di ristorazione collettiva. Ora la Cassiopea Srl avrà 60 giorni di tempo per ricorrere al Tar.