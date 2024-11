I quattro malviventi,armati di mazza e scalpello, hanno asportato dal muro la cassaforte portando via i preziosi

Prosegue la lunga scia di furti in appartamento nel Soveratese. Ieri sera un altro colpo è stato messo a segno in un'abitazione di Sant'Andrea sullo Ionio. Quattro persone con il volto coperto si sono introdotte in casa di un anziano malmenandolo e portato via tutti i preziosi. La banda, attrezzata di mazza e scalpello, ha asportato dal muro la cassaforte. L'uomo ferito e in stato di shock è stato trasportato all'ospedale di Soverato.