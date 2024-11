«Siamo in grado di contenere il picco e di gestire fino a 1000 contagiati. Stiamo contenendo bene quella che può diventare una vera emergenza». Così la presidente della Regione Jole Santelli intervenuta in diretta nel corso dell'edizione odierna del nostro tg.



«La situazione qui in Calabria è grave ma io voglio tranquillizzare i cittadini. Non voglio nascondere la situazione di partenza della nostra sanità ma oggi dobbiamo stare attenti soprattutto alle precauzioni per gestire l'emergenza e in questo la regione sta rispondendo bene».



Per quanto riguarda invece i posti letto: «Partivamo da 100 posti di terapia intensiva, abbiamo trovato ulteriori 47 nuovi posti, 8 a Cosenza, 8 a catanzaro, 6 mater domini, a Reggio Calabria 15, a Vibo e a Crotone 5 ciascuno».

«Con la task force che abbiamo istituito stiamo predisponendo tutta la rete di emergenza e dei protocolli, gli esperti che collaborono con noi stanno vivendo in prima persona l'emergenza e possono darci suggerimenti per evitare errori - ha detto ancora la presidente - cerchiamo di creare una rete per essere più pronti possibile».