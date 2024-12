Lo scontro frontale è avvenuto tra due auto in località Piterà. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine

È di sei giovani feriti ed un morto il bilancio del tragico incidente avvenuto la scorsa notte in località Piterà nel comune di Catanzaro al km 14 della Statale 109 della Sila. Lo scontro frontale tra una Audi A4 ed una Lancia Y.

A perdere la vita nel violento impatto un giovane di 15 anni che viaggiava sulla Lancia Y, feriti altri 6 giovani tra cui il conducente dell'Audi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro che hanno provveduto ad estrarre i feriti, affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera e, mettere in sicurezza il sito e le vetture.

Indagini in corso

Il quindicenne morto nell'incidente viaggiava, insieme ad altre persone, a bordo della Lancia Y. I rilievi avviati dai carabinieri mirano ad accertare le cause dell'incidente, tra le quali potrebbe esserci stata l'alta velocità. Si ipotizza anche che una delle due auto coinvolte abbia invaso la corsia opposta proprio a causa della velocità sostenuta in un tratto di strada in cui é imposto il limite di 50 chilometri orari.

Secondo quanto si é appreso, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro ha già disposto l'alcol test su tutte le persone che viaggiavano a bordo delle due vetture coinvolte nello scontro, compresa la vittima. A causa dell'incidente il traffico lungo la statale 109 é rimasto bloccato per alcune ore.