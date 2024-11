Sara Busiello, la giovane di Diamante che era scomparsa da Cirella cinque giorni fa, è tornata a casa. Struggente l'abbraccio con i famigliari, il compagno Salvatore e la cognata Mariapia, e in particolare quello con il fratello Patrizio, che aveva lanciato una miriade di appelli per ritrovarla.

Sara in mattinata aveva chiamato a casa per rassicurare i suoi cari e avvisarli del suo ritorno. Nel corso del tg delle 14, LaC News24 aveva dato in esclusiva la notizia del ritrovamento. Poco fa, Sara ha fatto ritorno a casa insieme al fidanzato. La giovane, che compirà 36 anni il prossimo settembre, è in buone condizioni di salute e sembra tranquilla e serena.