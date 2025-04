Indagini in corso da parte della compagnia dei carabinieri di Soverato. Non si esclude la matrice dolosa. Il sindaco: «Episodi vandalici che mettono in apprensione tutta la cittadinanza»

Il terzo incendio in poco più di un mese, tutti concentrati nel centro storico di Satriano, nel catanzarese. Sull’ultimo, e sui due episodi, che l’hanno preceduto indaga la compagnia dei carabinieri di Soverato. Non si esclude la matrice dolosa. Questa notte ignoti hanno dato fuoco alla porta d’ingresso di un esercizio commerciale, in precedenza ad essere prese di mira due auto di privati cittadini incendiate sempre di notte.

Cresce la preoccupazione nel piccolo centro del catanzarese, questa mattina lo stesso sindaco Massimiliano Chiaravalloti ha espresso sui social solidarietà al titolare dell’attività commerciale.

«Si tratta di una situazione non piacevole che sta mettendo in apprensione tutta la cittadinanza» spiega il primo cittadino raggiunto telefonicamente da LaC News24. «Siamo convinti che si tratti di episodi vandalici su cui ci sono indagini in corso. Nel centro storico sono presenti telecamere di videosorveglianza che potranno aiutare i carabinieri ad individuare i responsabili che ci auguriamo vengano al più presto assicurati alla giustizia».

«Da parte nostra, come amministrazione comunale, stiamo per partecipare ad un bando relativo alla videosorveglianza, questa volta con un'importante quota di cofinanziamento, che ci consentirà di potenziare la presenza di telecamere in diverse zone del borgo.

Nel frattempo, chiunque avesse già delle proprie telecamere idonee, o volesse dotarsene, può recarsi presso l'ufficio di polizia locale per maggiori informazioni sulla possibilità di metterle in rete con l'impianto di videosorveglianza comunale».