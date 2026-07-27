I militari dell’Arma hanno rinvenuto il corpo del 75enne in una zona impervia del territorio comunale. Le ricerche erano scattate dopo l’allontanamento avvenuto il 20 luglio

Si sono concluse con il ritrovamento del corpo, le ricerche di Franco Greco, di 75 anni, ex sindaco di Savelli (Crotone), di cui si erano perse le tracce dallo scorso 20 luglio. L'uomo era uscito di casa e non aveva più fatto ritorno. Il suo corpo è stato trovato dai carabinieri dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria in fondo a un dirupo, in una zona impervia distante circa un chilometro e mezzo dall'ultimo avvistamento.

Le operazioni di recupero sono state eseguite dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone. Il ritrovamento pone fine a giorni di mobilitazione ininterrotta che ha visto impegnate oltre 50 persone sul campo. Sotto il coordinamento dei Vigili del fuoco, le squadre di Soccorso alpino (SASC), Carabinieri, Guardia di finanza, Croce rossa e volontari della Misericordia hanno battuto canali e pendii, supportati da unità cinofile e droni con termocamere.

La svolta nella ricostruzione delle ultime ore dell'anziano – che soffriva di alcune patologie - era arrivata grazie alle telecamere di videosorveglianza di un autobus di linea. Le immagini avevano ripreso il 75enne mentre percorreva a piedi la provinciale per San Giovanni in Fiore (Cosenza), in località Feroletto. Durante quel tragitto avrebbe anche rifiutato un passaggio da un automobilista, prima di scomparire definitivamente nel nulla.