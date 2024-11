Si allunga l’elenco delle vittime della strada in Calabria. Il luogo dell’incidente teatro di altre tragedie in passato

Un uomo, Natalino Raso, 37 enne di Lamezia Terme, è morto questa mattina sul Rettifilo Bagni dopo essere uscito di strada con la sua Smart per cause ancora in corso di accertamento. Inutili i soccorsi, tra i quali anche l'elisoccorso, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto per gli accertamenti e i rilievi Carabinieri e Guardia di Finanza. I rilievi sono resi più difficili dai diversi nubifragi ad intermittenza che stanno interessando proprio l’arteria stradale luogo dell’incidente e non si esclude che proprio a causa delle piogge abbondanti il giovane abbia perso il controllo dell’auto.