A bordo della nave giunta al porto crotonese questa mattina anche cinque donne incinte, di cui due prossime al parto e 18 bambini tra accompagnati e non accompagnati

La nave "Bourbon Argos" di "Medici senza frontiere" ha attraccato questa mattina al porto di Crotone. A bordo 601 migranti provenienti dalla fascia sub sahariana dell'Africa che sono stati salvati al largo della Libia, mentre si trovavano a bordo di tre gommoni. A bordo della nave anche cinque donne incinte, di cui due prossime al parto e 18 bambini tra accompagnati e non accompagnati.

Al termine delle procedure di sbarco i migranti verranno ripartiti secondo le disposizioni del Ministero dell'Interno. I bambini non accompagnati, dei quali non si conosce ancora il numero, verranno ospitati nel crotonese. I 601 migranti soccorsi dalla nave di Medici senza frontiere sono stati recuperati mentre si trovavano a bordo di tre distinti gommoni. In serata, sempre nel porto calabrese, è attesa un'altra nave di Msf, la Dignity con a bordo altri 326 migranti soccorsi dall'imbarcazione dell'organizzazione internazionale di volontariato.